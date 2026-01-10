関西六大学野球連盟に所属する大商大が10日、奈良県内のグラウンドで始動した。昨春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を果たしたが、昨秋は惜しくも2位。2季ぶりの王座奪回を目指し、本格的なスタートを切った。新チームの主将に就任したのが今秋ドラフト候補の春山陽登外野手（3年＝敦賀気比）だ。リーグ戦通算9本塁打を誇る右の強打者は「大学野球で日本一になるチャンスは1年間で春と秋の2回しかありませんが、日