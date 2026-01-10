プロ野球・オリックスは10日、2026年シーズンのキャッチフレーズを発表。「熱決 ＃Bassion2026」となりました。昨季は「常熱 ＃Bassion」と掲げて戦ったオリックス。岸田護監督の就任初年度となりましたが、前年の5位からジャンプアップとなるリーグ3位でシーズンを終えました。◇以下、球団からのリリース原文ママ「熱決 ＃Bassion2026」熱い血潮をたぎらせた選手たちが、覚悟を決めるすさまじい熱量のスタンドが、選手たちの決意