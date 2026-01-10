◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園1−0流通経大柏（2026年1月10日MUFG国立）準決勝2試合が行われ、12日にMUFG国立で行われる決勝戦のカードは神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）に決定した。両校ともに初の決勝進出。ネット上では「茨城旋風」がトレンド入りした。17大会ぶり2度目の準決勝の舞台に立った鹿島学園は、前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）を1−0で破り、初の決勝進出を決めた。サッカー