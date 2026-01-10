広島の新井貴浩監督が１０日、大野練習場を訪れて新人合同自主トレを視察した。新人たちを前に「チャンスはある。でもそのチャンスを最終的につかみ取るのは自分自身だからね。全てが初めての経験だと思うから自分が思ってる以上に体は疲れてると思う。そこら辺はしっかりとケアをしながら、頑張ってほしい」と声をかけた。１人１人と固い握手を交わし、キャッチボールやノックなどを見つめた。２月の春季キャンプでは７人の