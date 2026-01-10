まさかの「大西洋横断路線でアメリカ」ではなくイギリスとフランスの共同開発による超音速旅客機「コンコルド」が国際定期便へ就航したのは50年前の1976年1月21日でした。「コンコルド」は、“怪鳥”のニックネームが与えられ実用超音速旅客機として世界唯一といえた機体です。しかし、最初に飛んだのは旅客機市場として巨大なアメリカでなく、ロンドン〜バーレーンならびに、パリ〜ダカール〜リオデジャネイロというやや意外な