観光庁は、外国人向け消費税免税制度を「リファンド方式」へ移行するにあたり、全国で説明会を開催する。11月1日から制度を改正し、免税店内での免税販売手続きに変更が生じる。説明会では円滑な運営をに向け、実務対応について説明する。1月27日から2月24日にかけて、観光庁や全国各地の運輸局、オンラインで実施する。観光庁のウェブサイトから参加申し込みができる。主催は観光庁、講師は国税庁と全国免税店協会。参加対象者は