1月10日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の準決勝で、初の決勝進出を目ざす鹿島学園(茨城)と２年連続のファイナル進出を狙う流通経済大柏(千葉)が激突した。最初にチャンスを迎えたのは流通経済大柏。開始２分、増田大空の左CKにメンディーサイモン友が頭で合わせるも、ゴールの左に外れる。さらに22分にも増田の右CKから大藤颯太がヘディングシュートを放ったが、鹿島学園の守護神プムラピースリブンヤコに阻まれ