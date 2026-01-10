アストロズとの契約に至った今井(C)Getty Images今オフに西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也は、現地時間1月2日にアストロズと契約を締結。投球回数に応じた出来高払いと毎シーズンのオプトアウト条項が付帯する3年総額5400万ドル(約85億円)でサインした。【動画】圧巻の3者連続三振締め！今井達也の1試合17奪三振シーン3年連続2桁勝利（10勝）を達成した昨季も防御率1.92、WHIP0.89、178奪三