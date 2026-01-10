都道府県対抗全国女子駅伝（11日、たけびしスタジアム京都発着）の開会式が10日、京都市内であり、1500メートル、5000メートルの日本記録を保持する田中希実（26＝NewBalance）は兵庫の2区4キロを走ることが決まった。「中学生から社会人まで力を合わせて優勝を目指す唯一無二の大会。ここでしかできない経験も多いので、頑張りたい」1年前は、アンカーとして最長区間10キロを激走。区間6位とタイムを伸ばせず、チームも10