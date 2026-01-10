お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、年末からの風邪が長引いていると報告した。巨人は5日に「年末年始体調が悪くて元旦早々救急病院か迷った位で2日の4回を何とか終えて帰って来たら嫁がダウン」と報告。7日にも「風邪気味で鼻声漫才で申し訳なかったでも頑張りました」とし「3日我家の新年会を八剣伝で嫁は体調不良で不参加…残念やって泣いてました」