【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAでレーカーズの八村塁は9日、右ふくらはぎの張りのため、本拠地ロサンゼルスでのバックス戦を欠場した。チームは101―105で敗れ、23勝13敗となった。レーカーズのレディク監督は試合前に八村の状態について「ふくらはぎの強度と可動域の回復という点でずいぶん良くなって、今日もいいトレーニングを行った」と言及。「月曜日（12日のキングズ戦）に復帰できると楽観視しているが