気象台は、午後4時10分に、波浪警報を村上市、粟島浦村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・村上市、粟島浦村に発表 10日16:10時点佐渡では10日夜のはじめ頃から、下越では10日夜遅くから、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報12日にかけて注意■三条市□なだれ注意報12日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報12日にかけて注意■新発田市□なだれ注意報12日に