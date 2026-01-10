西武の新人合同自主トレが10日、埼玉県所沢市の球団施設でスタートした。初日のこの日は、西口文也監督（53）が訪問。練習冒頭では訓示し、新人たちの奮起を促していた。西口監督は新人選手に伝えた詳細は明かさなかったが「頑張れって、例年通りです。キャンプまであと20日間くらいなので、それまでの体づくりをしっかりして欲しいところですね」ドラフト3位までは宮崎・南郷キャンプに帯同させるといい、即戦力として注目