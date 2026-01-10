オリックスは１０日、２０２６年シーズンのキャッチフレーズを「熱決＃Ｂａｓｓｉｏｎ２０２６」に決定したと発表した。大阪市内でのスタッフ会議後に岸田監督は「昨年は情熱で始まりまして、常に熱くというところ、そこは継続しながら、今年は覚悟を持って、決意を持ってというところで組み合わせて『熱決』となりました」と説明した。２０２１年からのリーグ３連覇以来となる優勝を目指すシーズン。岸田監督は「決意、勝