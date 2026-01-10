オリックスは10日、2026年のキャッチフレーズが「熱決 #Bassion2026」に決まったと発表した。このキャッチフレーズには「熱い血潮をたぎらせた選手たちが、覚悟を決める すさまじい熱量のスタンドが、選手たちの決意を支える ひとつになった燃え盛る情熱が、勝負を決する 2026年シーズン、全員で頂点へ」という想いが込められている。▼ オリックスの直近10年のキャッチフレーズ2026年『熱決 #Bassion2026』2025年『常熱#Bas