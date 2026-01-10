言いにくいことでも、相手を不快にさせずに伝えるにはどうすればいいか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「ビジネスマナーでは、相手に伝えづらい内容や要求を、前置きし柔らかく伝える『クッション言葉』が必要だ。依頼やお詫び、断りなどを伝える際には、『お・も・し』と呼ばれる三大クッション言葉を使うといい」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集