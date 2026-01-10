【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」でカップル成立となった内田金吾と多田梨音が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】「今日好き」人気カップル、ランウェイで見つめ合い◆「今日好き」きんりのカップル、ラブラブランウェ