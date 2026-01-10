ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演中の女優・円井わんが１０日、大阪・今宮戎神社の「十日えびす」宝恵駕（ほえかご）行列に参加した。大阪府出身の円井だが、宝恵駕行列は初体験。ＮＨＫを通じて「『大阪に住んでいた時代も参加したかったな』と思うぐらい、活気があって楽しかったです。一般の方に自分が知られているとは思っていないタイプだったので、沿道の皆さんから声をかけていただき、『テ