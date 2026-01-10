ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆年間6万ポイント貯めた「Vポイント」のお得な活用法皆さんは共通ポイントを貯めていますか？共通ポイントとは楽天ポイントやPayPayポイントなどのことで、さまざまな加盟店で貯めたり利用できる、とても汎用性の高いポイントです。