結婚して20年。女優・吉岡美穂（45）が選んだのは、夫婦として歩んで行く未来ではなく、夫・IZAM（53）との別々の人生だった。1月1日、2人はそれぞれのSNSを更新して離婚を発表した。【写真を見る】IZAMの近影、すっぴんポロシャツで歩く姿、吉岡美穂が颯爽と自転車に乗る姿も2人は連名で《この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事と