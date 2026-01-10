観光客でにぎわう重慶市巫山県の三峡竜脊風景区。（２０２５年１１月２９日、ドローンから、重慶＝新華社配信／汪長征）【新華社重慶1月10日】中国重慶市は、長江流域全体を支える上流の生態系における最後の防御ラインとなっている。ここ数年は長江の環境保護と生態系修復を最優先課題と位置付け、沿岸の「生態回廊」としての機能を有効に発揮させてきた。さらに、環境改善の成果を生かして新たな観光スポットやランドマークを