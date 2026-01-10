¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö¥í¡¼¥¿¥¹¤Ï1·î9Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Ù¡ÊTAS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÁÀâÅª¥°¥é¥ó¥×¥ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ù¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¢¡Ø¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥í¡¼¥¿¥¹41¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½éÈäÏª¡ª¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥Ö¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍÁ´61ËçËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ØARE YOU