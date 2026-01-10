女子ゴルフの山内日菜子が１０日、自身のインスタグラムを更新。「一日通信司令官という、大変貴重な経験をさせていただきました」などとつづり、宮崎県警のマスコット、みやけいちゃんと並んで女性警官の制服姿で敬礼する写真を投稿した。「１月１０日は『１１０番の日』です、いたずらやスマホの誤作動による通報が増えているそうです」とし、この日、通信指令台に立った際も誤った通報が数件あったという。「事件、事故の早