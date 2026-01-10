松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）が８日、スタートした。東京国税局の敏腕調査官・米田正子（松嶋菜々子）が、組織に埋もれていた凄腕を集結させ、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を発足し、あくどい脱税者を成敗していく物語。初回の８日放送のエンドロールでは、松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱