オリックスの新人合同自主トレが１０日、大阪市内の球団施設でスタートした。ドラフト１位・藤川敦也投手（延岡学園）ら１０選手がキャッチボールなどで調整してプロの第一歩を踏みしめた。初日のメニューを終えて藤川は「やっと練習ができたのでうれしいです」と充実の表情。ドラフト２位・森陽樹投手（大阪桐蔭高）は今後に向けて「アピールしたいところは自分のストレート」と意気込みを見せていた。