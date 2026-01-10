キャッチボールする楽天・前田健＝沖縄県内楽天で11年ぶりに日本球界復帰した日米通算165勝の前田健太投手が10日、沖縄県内で練習を公開し、キャッチボールなどで体を動かした。久しぶりの日本公式球への適応を進める37歳のベテランは「いつもより新鮮な気持ちで自主トレを迎え、とてもわくわくしながら練習している」と明るい表情で実感を込めた。2月のキャンプインについては米国よりも早いことに加え「新しいチームでのスタ