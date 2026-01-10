お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が12日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。現在住んでいる街を明かした。今回は杉並区・高円寺でロケ。12年以上住んでいた嶋佐は案内人として登場した。「僕は高円寺芸人。下積み時代をずっと高円寺で。青春の街」と説明。現在はというと「稼げるようになって。見事に目黒に引っ越しました。典型的なパターン」と語った。