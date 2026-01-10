ソフトバンクの育成2年目、漁府輝羽外野手（23）が、おかやま山陽高の先輩である藤井皓哉投手（29）の教えを胸に、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレに励んでいる。「やるなら正確にやれ」―。ウオーミングアップから体の使い方を意識して汗を流す。東北福祉大を経て育成ドラフト10位で入団。昨季はウエスタン・リーグに3試合出場にとどまり、ファーム非公式戦が主戦場だった。そんな中、岡山県で自主トレをしている藤井の