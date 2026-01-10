福岡県警城南署は10日、福岡市城南区南片江6丁目付近の公園で9日午後3時半ごろ、男が下半身を露出する事案が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40歳くらいで身長170程度。黒色ニット帽、オレンジ色スカジャン、緑色ズボンを着用していたという。