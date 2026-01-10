1月9日夜、新潟市秋葉区の磐越西線の踏切内で、車1台が故障により立往生し、約4時間にわたり列車が運転を見合わせました。この事故によるけが人はいませんでした。事故があったのは、新潟市秋葉区滝谷町の磐越西線の踏切です。1月9日午後11時前、踏切内で普通乗用車1台が故障し、動けなくなりました。列車と車の接触はなく、車の運転手からの通報を受けた警察などによって車は撤去されましたが、磐越西線の新津駅から五泉駅の間の