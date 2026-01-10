今季のキャッチフレーズを発表するオリックスの岸田監督＝10日、大阪市此花区オリックスは10日、今季のキャッチフレーズとして「熱決」を発表した。昨季は「常熱」で、岸田監督は「常に熱くというところは継続しながら、覚悟、決意を持ってというのを組み合わせた」と説明。就任2シーズン目へ「昨年は3位という悔しい結果に終わった。2位でもなく、1位を目指して頑張っていく」と言葉に力を込めた。