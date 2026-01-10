日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季現役を引退した中田翔氏（36）が10日、北海道札幌市の大倉山ジャンプ競技場で行われたHTB杯国際ジャンプ大会のゲストとして登場し、トークショーを行った。初めてスキージャンプを観戦したという中田氏は「凄い迫力がある。楽しかった。飛んでみたい？ああいう風に飛べたら気持ちいいだろうなとは思ったけど、10億円積まれても無理、絶対に無理！」と苦笑いを浮かべた。