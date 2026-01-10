埼玉県新座市のアパートの一室に女性の遺体を遺棄した疑いで住人の男が逮捕された事件で、男が女性の自宅付近で待ち伏せしていたとみられることが分かった。山口新容疑者（53）は、新座市の自宅アパートに川越市に住む山本早苗さん（51）の遺体を遺棄した疑いで10日朝、送検された。山口容疑者は1月6日、山本さんが帰宅したところを車で連れ去ったとみられるが、防犯カメラの捜査などから帰宅する山本さんをつけ回すような不審者は