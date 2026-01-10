【モデルプレス＝2026/01/10】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが1月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を投稿し、話題を呼んでいる。【写真】Koki,が撮影「センス抜群」Cocomiの美脚ショット◆Cocomi、妹・Koki,撮影のミニスカショット公開Cocomiは「のんびりday」とつづり、グレーとブラックで統一されたコーディネートを披露。グレーのミニスカートに黒のタイツを合わせ、ほっそりとした脚