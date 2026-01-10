アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里の平成に染まった最新の姿が話題になっている。１０日までに自身のインスタグラムを更新したみりにゃ。「平成なメイクと制服赤メガネも制服も全部ゾゾタウンで買ったよ」と報告し、ハーフツインテールに赤眼鏡、ピンクのカーディガンからルーズソックスまで、平成の学生トレンドを詰め込んだ身なりでプリクラを楽しむ姿を見せた。この投稿にファンからは「平成