東都大学リーグで１０季ぶりに１部に復帰する立正大が１０日、埼玉・熊谷市のグラウンドで今年最初の全体練習を行った。仙台育英の２年夏に甲子園優勝を経験した左腕・仁田陽翔（はると）投手（２年）は「３年生になるので、自分が引っ張っていくようなイメージでやれたら」と表情を引き締めた。昨年は２部で計１０試合に登板して３勝１敗、防御率２・４４の数字を残した。「経験に加え下半身が安定し、投球の安定感が増した