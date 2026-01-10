ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴が、アキレス腱断裂のため、予定していたミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』を降板する。主催のシーエイティプロデュースが10日、公式サイトで発表した。【写真】決意を語ったふぉ〜ゆ〜・越岡裕貴発表で「ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』に兄ジミー役で出演を予定しておりました越岡裕貴(ふぉ〜ゆ〜)さんが、アキレス腱断裂のためやむなく、降板