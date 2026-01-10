優勝した佐藤慧一＝大倉山ノルディックスキー・ジャンプ男子のHTB杯国際大会は10日、ワールドカップ（W杯）下部のコンチネンタル杯を兼ねて札幌市の大倉山ジャンプ競技場で行われ、佐藤慧一（雪印メグミルク）が合計224.6点で初優勝した。1回目に131メートルで2位につけ、2回目に126.5メートルを飛んで逆転した。山元豪（ダイチ）は7位、藤田慎之介（FarmFujita）は13位、池田龍生（雪印メグミルク）は18位。竹内択（チームt