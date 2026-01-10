「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！1月10日（土）放送回のゲストは、“ネオ昭和”アーティストでインフルエンサーの阪田マリン。前回に続き、昭和のカルチャーを学んでいく。この日の最初のメニューは「熟成！『昭和アイテム』の味覚」。スマホや音楽配信サービスがなかった昭和の時代、若者たちがどのように好きな音