岡山市の中心部を流れる西川を、「日本一の桜通りにしよう」というプロジェクトが始動しました。 【画像をみる】隈研吾さんから、西川の景観を生かすための「水上テラス」のデザイン 西川緑道公園に2本の桜の苗木が植えられました。植樹式には、プロジェクトのメンバー約80人のほか、大森雅夫岡山市長や、建築家の隈研吾さんも参加しました【画像②】。この計画は、西川沿いを桜で彩り観光の名所にしようと、県内の経