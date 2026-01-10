オリックスは10日、今季のキャッチフレーズが「熱決＃Bassion2026」に決定したことを発表した。大阪・舞洲の球団施設で取材に応じた岸田監督は、昨年の「常熱＃Bassion2025」を継続しつつ、覚悟と決意を持って臨む思いをキャッチフレーズに込めた。「熱く戦っていくのは当然のこと。その中に決意、勝つ覚悟をしっかり持って、チーム全体で同じベクトルを向いて、勝っていけるようにという思いが入っています」この日はスタ