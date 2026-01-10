楽天は10日、球団公式ホームページで前田健太投手が自主トレを公開したと発表した。前田は球団公式ホームページを通じて「新しいチームで、そして日本でひさしぶりにプレーするということで、気持ちも昂っていますし、いつもより新鮮な気持ちで取り組んでいます。オフの間は体を強く、筋力アップがメインではありますが、今年は新しいチームで最初のスタートですので、いい状態、いいパフォーマンスを見せられるように、2月1日