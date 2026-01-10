明日11日は、日本海側を中心に大雪、猛吹雪となるおそれがあり、普段、雪が少ない太平洋側でも雪の降る所がある見込みです。その後も北日本や北陸では、雪や雨の降る日が多いでしょう。東日本から西日本の太平洋側は晴れる日が多いものの、向こう1週間は、気温の変動が大きい見込みです。体調管理にお気をつけください。明日11日大雪・猛吹雪・吹きだまりによる交通障害に警戒明日11日、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、今