オリックスは１０日、２０２６年のキャッチフレーズが「熱決（ねっけつ）＃Ｂａｓｓｉｏｎ２０２６」に決定したことを発表した。岸田護監督の就任１年目だった２５年は「常熱（じょうねつ）」を掲げ、開幕から一度も勝率５割を下回らずに５位から３位へ躍進。リーグ３連覇を成し遂げた２３年以来のＶ奪回へ、球団全体として「より熱い気持ち」を共有した。この日から大阪・舞洲の球団施設で新人合同自主トレがスタートし、午後