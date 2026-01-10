◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」先日、友人からメッセージが届いた。「ラグビー部は人気銘柄だね」。関東の名門大選手の就職先のことだ。確認すると、選手の進路には大手メーカーや銀行、商社などがズラリ。私は驚くことなく「そりゃ、そうだろう」と返事した。ラグビーを取材して３季目になるが、競技性を知るほど理由が裏付けされる。理由の一つとして感じるのは「ワン・フォー・オール」の精神が身についているという