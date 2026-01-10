プロ野球・ロッテの新人合同自主トレが10日にスタート。初日は本拠地・ZOZOマリンで行われました。晴れ空のもと、キャッチボールやノックを受けて汗を流したルーキーたち。合同自主トレを楽しみにしていたというドラフト1位・石垣元気投手は、初めてのZOZOマリンでの練習に「ここがプロ野球の球場なんだと改めて感じた」と笑顔を見せます。さらにこの日は、ZOZOマリン特有の強い風が吹いており「今まで感じたことがないぐらいの強