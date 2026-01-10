日本ハムの柴田獅子投手が１０日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設での自主トレを行い、年明け初めてのマシン打撃でパワーアップを実感した。年内はウエートトレーニングなど筋力向上に注力。マシン打撃は約３週間ぶりだった。「思った以上にフィジカルが上がったんだなと。打球スピードもこんなに速かったっけと思うぐらい」と上々の感触に、顔をほころばせた。体重は変わらないものの、トレーニングの成果で周囲からは体が大きく