「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１０日、和歌山）開設記念シリーズに３年連続で蝶野正洋（６２）が来場。９Ｒ発売中に場内で行われたトークショーに出演した。おなじみの「ガッデム！」を言いながら登壇すると、ステージ前に集結した競輪ファンからは大歓声。「男しかいないな。いつもは女性もいたのに、年々（ステージを訪れる女性客が）減っているな」とポツリ。観客の年齢層が高いのを確認して「ジジイになると足