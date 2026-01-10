ドーピング違反による斡旋停止と出場自粛処分を受け、8日開幕の平塚競輪で復帰した北井佑季（35＝神奈川・119期）が10日の11R・A級決勝を逃げ切って優勝。1年ぶりの復帰戦を完全優勝で飾った。場内から拍手。強い内容での優勝に「北井、いいぞ」の声も上がった。北井は「3日間通して、お客様の温かい声援が本当に力になった。精いっぱい、ゴールまで走るだけだった。これからも応援してもらえることに感謝して、自分の気持ち