【オテパー（エストニア）共同】国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は9日、ノルディックスキー複合男子の成田絆（小坂町ク）が左肩を脱臼したと発表した。8日にエストニアのオテパーで行われたワールドカップ（W杯）の予備飛躍で転倒して痛めた。今季は残り試合に出場せず帰国し、手術を受けるという。